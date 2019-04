Παναθηναϊκός – Ρέαλ στη Novibet με ειδική προσφορά*!

Ο αγώνας του ΟΑΚΑ είναι αυτός που συγκεντρώνει πάνω του τα βλέμματα του φίλαθλου κοινού της Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός είναι πίσω στο σκορ της σειράς με 0-2 και στο κατάμεστο ΟΑΚΑ ψάχνει τη νίκη που θα τον βάλει πάλι στο κόλπο της πρόκρισης.

Ειδική προσφορά* στο Ρεάλ – Παναθηναϊκός!

Αξίζει να σημειώσουμε πως το «τριφύλλι» ουσιαστικά θέλει να γράψει μια νέα σελίδα στην ιστορία της Euroleague, αφού καμία ομάδα δεν έχει περάσει σε Final Four, όντας πίσω στη σειρά στα Playoffs με 0-2.

Η ομάδα του Ρικ Πιτίνο είχε την ευκαιρία να ξεκινήσει με μπρέικ τη σειρά. Έμεινε, όμως, «άσφαιρη» στα τελευταία 3’52’’ του πρώτου αγώνα της Μαδρίτης και ηττήθηκε με 72-75. Κατώτερος των περιστάσεων παρουσιάστηκε ο Παναθηναϊκός στον προηγούμενο, δεύτερο, αγώνα, γνωρίζοντας την ήττα με 63-78.

Καθοριστικό για την ήττα του «τριφυλλιού» στο δεύτερο ματς ήταν το γεγονός ότι ο Νικ Καλάθης δεν κατάφερε να βρει ρυθμό, κάνοντας προσωπικό αρνητικό ρεκόρ πετυχαίνοντας μόλις 1 πόντο. Θα επιστρέψει ο ηγέτης του Παναθηναϊκού στα στάνταρ που έχει θέσει φέτος;

Στη Novibet μπορεί να βρει κανείς για τον αγώνα κορυφαία ειδικά στοιχήματα, όπως:

• Θα ευστοχήσει ο Παναθηναϊκός σε Over 24,5 δίποντα;

• Θα βγάλει Over 8,5 ασίστ ο Καλάθης;

• Θα πετύχει Over 1,5 τρίποντα ο Ντεσόν Τόμας;

• Θα σκοράρει Over 8,5 πόντους ο Παπαπέτρου;

Το αποψινό θα είναι το 13ο ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες με γηπεδούχους τους «πράσινους», οι οποίοι εντός έδρας μετρούν 7 νίκες και 5 ήττες. Η «βασίλισσα» μετράει 7 σερί νίκες κόντρα στον Παναθηναϊκό, ανεξαρτήτως έδρας και φάσης της Euroleague.

Στο άλλο ματς της ημέρας, η Ζαλγκίρις υποδέχεται στο Κάουνας τη Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επέστρεψε από την κόλαση (43-76) του πρώτου αγώνα κι έφερε τη σειρά στα… ίσια, παίρνοντας τη νίκη (82-80) στον δεύτερο αγώνα της Τουρκίας. Μένει να δούμε αν οι Λιθουανοί μπορούν –έστω και προσωρινά- να ανατρέψουν πλήρως τα δεδομένα.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

21+ ετών /ΚΕΘΕΑ: 2109215776/Αρμόδιος ρυθμιστής: UKGC/ Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας