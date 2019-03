Η αντίδραση της Ιντερ

Η Ιντερ αδικήθηκε φρικτά από τη διαιτησία στο 3-3 με τη Φιορεντίνα την περασμένη Κυριακή, θα ψάξει την αντίδραση απόψε στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Κάλιαρι στη Σαρδηνία. Ρίσκο στο καλοπληρωμένο Over 2,5 της Φότζια με την Κοζέντσα στη Β’ Ιταλίας.

Η Ιντερ άξιζε τη νίκη στο παιχνίδι με τη Φιορεντίνα την περασμένη Κυριακή, βρέθηκε να προηγείται 3-1 στο 52’, δέχτηκε τη μείωση στο 74’ και στο 97’ από απίστευτα… ανύπαρκτο πέναλτι, που επιβεβαιώθηκε και μέσω VAR, ισοφαρίστηκε σε 3-3. Εντονα ασφαλώς τα παράπονα για τη διαιτησία αλλά πέραν από αυτά η Ιντερ αγωνιστικά έδειξε να έχει ανακάμψει από το ντεφορμάρισμα Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου που είχε προηγηθεί. Βρήκε μετά από καιρό λύσεις στο σκοράρισμα και εκτίμηση είναι ότι θα συνεχίσει σε αυτόν το ρυθμό. Η γηπεδούχος Κάλιαρι δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση, με μόλις δύο νίκες στα τελευταία 14 παιχνίδια, θα δώσουμε τον πρώτο λόγο στην Ιντερ για το διπλό, σε τιμή 1,70 στον ΟΠΑΠ.

Πρόταση με ρίσκο από τη Β’ Ιταλίας, στο παιχνίδι της Φότζια με την Κοζέντσα. Η Φότζια είναι παραδοσιακά ομάδα με επιθετικογενές DNA και αρέσκεται στα ευρεία σκορ, στον δεύτερο γύρο φέτος πέρασε παραδόξως ένα διάστημα στο οποίο σκόραρε λίγο αλλά και δέχτηκε λίγα γκολ. Είχε έξι διαδοχικά Under 2,5 πριν το 2-2 με την Ασκολι στην προηγούμενη αγωνιστική, βρίσκεται στην τελευταία πεντάδα και χρειάζεται νίκες για να απομακρυνθεί από τις περιπέτειες. Εντός έδρας έχει δεχθεί γκολ σε όλα τα φετινά παιχνίδια, η αντίπαλος Κοζέντσα μετρά διαδοχικά Under 2,5 αλλά στα τρία τελευταία ματς υπήρξαν πολλές ευκαιρίες που δεν μετουσιώθηκαν σε γκολ. Ρισκάρουμε στο ξέσπασμα των δύο ομάδων και το Over 2,5 σε τιμή 2,15 στον ΟΠΑΠ είναι ελκυστικό.

ΠΡΟΤΑΣΗ

(21:30): ΚΑΛΙΑΡΙ – ΙΝΤΕΡ: 2 (1,70)

(22:00): ΦΟΤΖΙΑ – ΚΟΖΕΝΤΣΑ: Over 2,5 (2,15)