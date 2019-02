O Θανάσης Αντετοκούνμπο αποκλειστικά στον ΟΠΑΠ για τον Γιάννη και το All Star Game (video)

Αυτή η Κυριακή είναι μία ιδιαίτερη ημέρα για τους αδερφούς Αντετοκούνμπο. Ο Θανάσης θα αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ και ο Γιάννης θα πάρει μέρος στο NBA All Star Game, ως αρχηγός της Ανατολής κόντρα στη Δύση του LeBron James.



Σε αποκλειστική συνέντευξή του στον ΟΠΑΠ, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μιλάει για τον τελικό με τον ΠΑΟΚ, τη συμμετοχή του Γιάννη στο NBA All Star Game, την ανάδειξή του ως MVP του ελληνικού All Star Game και τον προσωπικό του στόχο.

Αναλυτικά είπε:



Για τον τελικό Κυπέλλου: «Σίγουρα το μόνο πράγμα που σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή είναι το Κύπελλο. Τίποτα άλλο. Πρέπει να μπούμε μέσα για να κερδίσουμε και να παίξουμε σκληρά».

Για την ανάδειξή του ως MVP του ελληνικού All Star Game: «Είμαι πολύ χαρούμενος κατ’ αρχήν. Για μένα είναι κάτι πολύ μεγάλο, το χρωστάω και στον κόσμο. Με κάνει πολύ χαρούμενο, γιατί ο κόσμος βλέπει ένα παιδί που δουλεύει σκληρά, προσπαθεί κάθε φορά. Το ότι μπορώ και δίνω αυτή τη χαρά σε αυτά τα παιδιά, σε αυτό το γήπεδο, σε ένα γεμάτο γήπεδο, με χαροποιεί πολύ».

Για τη συμμετοχή του Γιάννη στο NBA All Star Game: «Είναι πολύ χαρούμενος. Νομίζω ότι θα είναι εξωπραγματικό το event. Αλλά είναι μια γιορτή του μπάσκετ, όπως είναι και το δικό μας All Star Game και θα προσπαθήσει να περάσει υπέροχα και να το χαρεί με τον κόσμο».

Τέλος, για τον δικό του στόχο, ο Θανάσης ανέφερε: «Να γίνομαι κάθε μέρα καλύτερος. Να δουλεύω σκληρά και από εκεί και πέρα να κερδίζω. Τίποτα άλλο».

