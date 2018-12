Θέμα επιθέσεων

Η Τότεναμ είναι σε καταπληκτική κατάσταση, με πέντε σερί νίκες και 17 γκολ στο ενεργητικό της, μπορεί να ανεβάσει το σκοράρισμα και στην αναμέτρηση με τη Γουλβς. Στην Ιταλία, φύσει επιθετικές ομάδες Σασσουόλο και Αταλάντα, προσφέρουν το Over 2,5.

Η Τότεναμ είναι μαζί με τη Λίβερπουλ οι πιο φορμαρισμένες της περιόδου στην Πρέμιερ Λιγκ. Η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποκετίνο μετρά πέντε διαδοχικές νίκες και οκτώ στα τελευταία εννιά, με επιθετικές επιδόσεις που… τρομάζουν. Στο τελευταίο επικράτησε 5-0 της Μπόρνμουθ και την περασμένη Κυριακή συνέτριψε εκτός έδρας με 6-2 την Εβερτον. Συνολικά έχει πετύχει 17 γκολ στις πέντε σερί νίκες και συνολικά 26 στην τελευταία εννιάδα αγώνων της. Αντίπαλος η Γουλβς, η οποία αρέσκεται στα σφιχτά σκορ και στα τρία τελευταία έχει μείνει στο Under 2,5, ωστόσο η φόρμα της Τότεναμ είναι τέτοια που τα περιθώρια αντίδρασης θα είναι στενά. Το Over 2,5 είναι στο συμπαθητικό 1,50 στον ΟΠΑΠ.

Στην Ιταλία τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου, η Σασσουόλο υποδέχεται την Αταλάντα, σε ματς ανάμεσα σε δύο ομάδες με φύσει επιθετική νοοτροπία αλλά και αμυντικές αδυναμίες. Η Σασσουόλο παίζοντας άμυνα στη… σέντρα στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Ρόμα, ηττήθηκε με 3-1 και γλίτωσε από ευρύτερο σκορ, ενώ η Αταλάντα με τρομερή προσπάθεια κατάφερε να κρατήσει την πρωτοπόρο Γιουβέντους στην ισοπαλία 2-2. Η Αταλάντα έχει στις τάξεις της τον «σεληνιασμένο» Ζαπάτα, που έχει πετύχει τα τελευταία 8 γκολ της ομάδας του Τζαμπιέρο Γκασπερίνι και μετρά 9 Over 2,5 στην τελευταία δεκάδα αγώνων της. To Over 2,5 σε τιμή 1,60 στον ΟΠΑΠ.

ΠΡΟΤΑΣΗ

(16:00): ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ – ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Over 2,5 (1,60)

(17:00): ΤΟΤΕΝΑΜ – ΓΟΥΛΒΣ: Over 2,5 (1,50)