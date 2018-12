Και εφέτος τις γιορτές όλοι χαρίζουν Ευχοστολίδια

View this post on Instagram

Ας χαρίσουμε χαμόγελα στα παιδιά που το έχουν ανάγκη! Επισκέψου και εσύ τις Εκθέσεις ζωγραφικής Ευχοστολίδια ΟΠΑΠ ή μπες στο www.omadaprosforas.gr και επίλεξε την παιδική ευχή που θες να πραγματοποιήσεις. . . . . . #opapcsr #efhostolidia #omadaprosforas

