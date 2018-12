Για την πρωτιά και το απόλυτο

Η Γιουβέντους συνεχίζει τη σεζόν της με εντυπωσιακά νούμερα. 18 νίκες σε 20 επίσημα ματς, μόνο νίκες στα εννιά εκτός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει στη σεζόν. 7 στο πρωτάθλημα και 2 στο Τσάμπιονς Λιγκ, θέλει να κάνει το 10/10 απόψε στη Βέρνη κόντρα στην ουραγό του ομίλου Γιουνγκ Μπόις, η οποία δεν διατηρεί μαθηματικές ελπίδες για την τρίτη θέση και τη συμμετοχή στο Γιουρόπα Λιγκ. Η Γιουνγκ Μπόις έχει και σημαντικές απουσίες με τελευταία του ηγέτη μέσου της Σουλεϊμάνι, η Γιουβέντους ψάχνει τη νίκη για να διασφαλίσει την πρωτιά του ομίλου και να αποφύγει στη φάση των «16» αντιπάλους τύπου Παρί Σεν Ζερμέν, Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης. Φαβορί το διπλό στο 1,30.

Στον έκτο όμιλο, τελικός πρόκρισης στο ουδέτερο Κίεβο μεταξύ της Σαχτάρ Ντόνετσκ και της Λυών. Οι Ουκρανοί μετά την επικράτηση με 3-2 επί της Χοφενχάιμ μπήκαν ξανά στο κόλπο και απόψε κόντρα στη Λυών με νίκη θα κλέψουν στο νήμα τη δεύτερη θέση. Από την πλευρά της η Λυών έχει το πλεονέκτημα των δύο αποτελεσμάτων, αν δεν ηττηθεί παίρνει την πρόκριση για τους «16». Όλα τα παιχνίδια της Λυών στον όμιλο ήταν «πλούσια» σε γκολ και εμφάνισαν τον συνδυασμό G/G & Over 2,5 ενώ τα 4 από τα 5 έφτασαν το Over 3,5. Επιλογή είναι το συνετό Over 2,5 σε τιμή 1,40 στον ΟΠΑΠ, για μεγαλύτερο ρίσκο υπάρχει το Over 3,5 σε τιμή 1,90.

ΠΡΟΤΑΣΗ

(22:00): ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ – ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: 2 (1,30)

(22:00): ΣΑΧΤΑΡ – ΛΥΩΝ: Over 2,5 (1,40)