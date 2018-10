Θα καταφέρει να φύγει αήττητη και από το Μιλάνο η Τζένοα;

Η Μίλαν υποδέχεται αύριο, στις 21:30, στο Giuseppe Meazza, την Τζένοα, σε εξ αναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Serie A. Είναι φαβορί για τη νίκη, κόντρα σε μία ομάδα, που βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Η Τζένοα ήρθε ισόπαλη με 2-2 την Κυριακή, εντός έδρας με την Ουντινέζε, σ΄ ένα ματς όπου προηγήθηκε δύο φορές. Στα 5 πρόσφατα παιχνίδια της έχει 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και μία ήττα. Στο τελευταίο εκτός έδρας ματς πήρε ισοπαλία με 1-1 από τη Γιουβέντους. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει κόψει βαθμούς από τη «Μεγάλη Κυρία». Μετά το Τορίνο, θα καταφέρει να φύγει αήττητη και από το Μιλάνο;

Η Μίλαν αντέδρασε, μετά τις 2 ήττες, από την Ίντερ με 1-0 στο πρωτάθλημα και την Μπέτις με 1-2 στο Europa League. Αν και βρέθηκε να χάνει με 1-2 από τη Σαμπντόρια πήρε τη νίκη με 3-2. Βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 15 βαθμούς, μαζί με τη Φιορεντίνα, τη Σαμπντόρια, τη Ρόμα και τη Σασσουόλο. Ένα πόντο λιγότερο έχει η Τζένοα, η οποία ισοβαθμεί στη δέκατη θέση με την Τορίνο.

Το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ προσφέρει, για τον αγώνα Μίλαν-Τζένοα, πλήθος ειδικών στοιχημάτων και τα ακόλουθα έξι συνδυαστικά στοιχήματα:

• Ο Ιγκουαϊν να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 2-0.

• Ο Σούσο να σκοράρει πρώτος και η Μίλαν να κερδίσει τον αγώνα και η Μίλαν over 3,5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο.

• Η Μίλαν να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα και η Μίλαν over 6,5 κόρνερ στον αγώνα.

• Ακριβές αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου 0-0 και η Τζένοα να κερδίσει τον αγώνα.

• Η Τζένοα να σκοράρει πρώτη και ακριβές σκορ 2-2.

• Λεπτό πρώτου γκολ 1-30 και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο και over 11,5 κόρνερ στον αγώνα.

Στον αγώνα Μίλαν-Τζένοα και σε όλα τα ματς, οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν cash-out, να κλείνουν δηλαδή τα στοιχήµατα, πριν από τη διευθέτηση των επιλογών τους, τόσο για παιχνίδια, που έχουν παίξει πριν την έναρξη τους (pre-game), όσο και στους live αγώνες.