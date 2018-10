Στοίχημα: Κέρδη με Euroleague

Μια ακόμα νίκη στην Euroleague θέλει να πάρει σήμερα ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, ο οποίος στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής στο ΟΑΚΑ υποδέχεται την Ζαλγκίρις Κάουνας και είναι έτοιμος να δείξει ότι η έδρα του είναι το «όπλο» του όλα αυτά τα χρόνια.

Το «τριφύλλι» είναι σε καλή κατάσταση και το έχει δείξει στα ματς που έχει δώσει ως τώρα. Από την πλευρά της η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι ικανή για το καλύτερο και για το χειρότερο.

Όμως στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ είναι το απόλυτο αφεντικό και εύκολα ή δύσκολα θα πάρει τη νίκη ξεπερνώντας πιστεύουμε και το χάντικαπ που δίνει στην Ζαλγκίρις ο ΟΠΑΠ των 6,5 πόντων πληρώνοντας τον άσο που τον συναντάμε σε απόδοση 1.72.

Από εκεί και πέρα στην Ισπανία η πρωτάρα στη διοργάνωση Γκραν Κανάρια υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και θέλει να την κοντράρει και γιατί όχι να την εκπλήξει. Βέβαια η διαφορά ποιότητας αναμένεται να μετρήσει και το διπλό παρά το χάντικαπ που δίνει ο ΟΠΑΠ στην Γκραν Κανάρια.

Τέλος, θα κλείσουμε τις επιλογές μας από το σημερινό δελτίο με την αναμέτρηση της Νταρουσάφακα κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Οι Τούρκοι είναι μια ομάδα με πολλά up and down και η Μπαρτσελόνα θα θέλει να τα χτυπήσει αυτά. Το διπλό είναι χαμηλά αλλά θα το ποντάρουμε για να μπορέσουμε να πάμε ταμείο.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ-ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (+6,5) 1 1.72

(+10,5) ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ-ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 2 1.78

ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2 1.35