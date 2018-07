Η Ρωσία έκανε τη μεγάλη έκπληξη, στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κέρδισε με 4-3 στα πέναλτι την Ισπανία και προκρίθηκε στα προημιτελικά, αφήνοντας εκτός διοργάνωσης την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2010. Στα πέναλτι κρίθηκε και ο δεύτερος χτεσινός αγώνας. Η Κροατία επικράτησε με 3-2 της Δανίας και πήρε την πρόκριση για τους «8».

Η αγωνία είχε φτάσει στο κατακόρυφο όταν και τα δύο παιχνίδια οδηγήθηκαν στα πέναλτι. Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ όμως δεν είχαν λόγο να ανησυχούν. Κέρδισαν όσοι είχαν ποντάρει στις προκρίσεις της Ρωσίας και της Κροατίας, ενώ με την «Επιστροφή Στοιχήματος» στα πέναλτι, πήραν πίσω τα χρήματά τους όσοι είχαν επιλέξει τις προκρίσεις της Ισπανίας και της Δανίας.

Με την «Επιστροφή Στοιχήματος» στα πέναλτι, που προσφέρεται από το Πάμε Στοίχημα, σε όλα τα νοκ άουτ παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όσοι έχουν ποντάρει στην ομάδα που θα προκριθεί, παίρνουν τα χρήματά τους πίσω, αν η ομάδα τους αποκλειστεί στα πέναλτι.

Τα νοκ άουτ παιχνίδια συνεχίζονται. Θα κριθούν κι άλλα εισιτήρια στα πέναλτι;

Σήμερα διεξάγονται δύο ακόμη αγώνες της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 17:00, στη Σαμάρα, θα παίξουν η Βραζιλία με το Μεξικό και στις 21:00, στο Ροστόφ, θα αναμετρηθούν το Βέλγιο και η Ιαπωνία.

Το στοίχημα της ημέρας από το Πάμε Στοίχημα για τον Ζεσούς

Το πρώτο του γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο κυνηγάει ένα από τα αστέρια της Βραζιλίας, ο Γκάμπριελ Ζεσούς. Θα καταφέρει να το πετύχει στο σημερινό ματς με το Μεξικό;

Η προσφορά της ημέρας από το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ είναι για τον Γκαμπριέλ Ζεσούς, ως σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος στον αγώνα της Βραζιλίας με το Μεξικό.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και το «2-0 και Έληξε» σε όλα τα νοκ άουτ παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με το «2-0 και Έληξε», οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα κερδίζουν το στοίχημά τους, αν σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα το σκορ είναι 2-0 υπέρ της ομάδας που πόνταραν, ακόμη και αν το σκορ αλλάξει στη συνέχεια.

Συνδυαστικά στοιχήματα για τα δύο σημερινά παιχνίδια

Προσφέρονται και δύο συνδυαστικά στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα για τους σημερινούς αγώνες. Το συνδυαστικό στοίχημα, για το παιχνίδι της Βραζιλίας με το Μεξικό, είναι να σκοράρει πρώτος ο Νεϊμάρ και Over 9,5 κόρνερ αγώνα και το Μεξικό Over 2,5 κίτρινες κάρτες.

Το συνδυαστικό στοίχημα, για το ματς του Βελγίου με την Ιαπωνία, είναι με Over 9,5 κόρνερ του αγώνα και η Ιαπωνία Over 1,5 κίτρινες κάρτες και να σκοράρει ο Ρομέλου Λουκάκου και Over 1,5 γκολ πρώτου ημιχρόνου.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν συνολικά, περισσότερες από 200 στοιχηματικές επιλογές, για να ποντάρουν στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκειά τους.

Προσφέρεται πλήθος ειδικών στοιχημάτων, μεταξύ άλλων, για την ομάδα που θα πάρει τη σέντρα κατά την έναρξη του αγώνα, τον τερματοφύλακα που θα ακουμπήσει πρώτος τη μπάλα, το πρώτο που θα συμβεί, από γκολ, κίτρινη κάρτα και ημίχρονο, τα σκορ πολλαπλών επιλογών, τα σύνολα των κόρνερ, των πέναλτι, των οφσάιντ, των πλαγίων άουτ, των goal kick, των κίτρινων και των κόκκινων καρτών, τα επίσημα λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου.