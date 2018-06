Το λάθος στις αποδόσεις

Στη Βραζιλία η δράση συνεχίζεται και στις δύο κατηγορίες, παρότι αρχίζει σε λίγες μέρες το Μουντιάλ. Υπάρχει λάθος στην απόδοση του Over 2,5 στο ματς της Λοντρίνα με την Γκοϊάς, η φιλοξενούμενη φέρνει διαδοχικά μεγάλα σκορ και το 2,00 στο Over 2,5 είναι ελκυστικό.

Στη Β’ κατηγορία της Βραζιλίας η Λοντρίνα υποδέχεται την Γκοϊάς και βρίσκουμε την εξής ενδιαφέρουσα παράμετρο στις αποδόσεις. Η Γκοϊάς είναι ομάδα που αρέσκεται στα ευρεία σκορ, έχει 5 Over 2,5 στα έξι τελευταία παιχνίδια της, ενώ το μοναδικό ματς που έμεινε στο Under 2,5 έληξε με σκορ 1-1, κόντρα στην Γκουαρανί. Γενικά σε 10 παιχνίδια της στη φετινή σεζόν τα 7 ήταν Over 2,5, τα άλλα τρία που έμειναν στο Under 2,5 είχαν ακριβώς δύο γκολ: εκτός του 1-1 με την Γκουαρανί, άλλη μια ισοπαλία με 1-1 κόντρα στη Σάο Μπέντο και μια ήττα με 2-0 από τη Φιγκεϊρένσε. Βρίσκουμε το Over 2,5 σε απόδοση 2,00 στον ΟΠΑΠ και δεν έχουμε ενδοιασμό στην επιλογή του.

Στη μεγάλη κατηγορία η Σάο Πάολο στοχεύει στην παραμονή στην πρώτη τριάδα της κατάταξης και έχει την ευκαιρία να επανέλθει στις εντός έδρας νίκες, κόντρα στη σχετικά αδύναμη Βιτόρια Μπαΐα. Η ιστορική ομάδα έχει στα συν της και την εντυπωσιακή παράδοση με τη συγκεκριμένη αντίπαλο, από την οποία δεν ηττάται σε εντός έδρας ματς από το 1972. Εκτοτε σε 19 ματς που διεξήχθησαν στην έδρα της η Σάο Πάολο επικράτησε στα 16 και παραχώρησε μόλις τρεις ισοπαλίες. Ο άσος σε απόδοση 1,37 στον ΟΠΑΠ μπορεί να αποτελέσει στήριγμα.

ΠΡΟΤΑΣΗ

(00:00): ΛΟΝΤΡΙΝΑ – ΓΚΟΪΑΣ: Over 2,5 (2,00)

(03:30): ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ – ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ: 1 (1,37)