ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ στο ντέρμπι Παναθηναϊκός Superfoods-Ολυμπιακός με ειδικά στοιχήματα από τον ΟΠΑΠ

Οι δύο ελληνικές ομάδες πρωταγωνιστούν στην Euroleague και θέλουν να τερματίσουν στην πρώτη τετράδα για να αγωνιστούν με πλεονέκτημα έδρας στα play off, με στόχο την πρόκριση στο Final Four του Βελιγραδίου.



Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ του ΟΠΑΠ, προσφέρει πολλά ειδικά στοιχήματα, για το ντέρμπι των «αιωνίων αντιπάλων», μεταξύ άλλων, για τον νικητή του αγώνα, το τελικό αποτέλεσμα χωρίς παράταση, τον νικητή της πρώτης, της δεύτερης και της τρίτης περιόδου, τον νικητή του πρώτου ημιχρόνου, τον πρώτο σκόρερ του αγώνα, τον συνδυασμό του νικητή του αγώνα με τον πρώτο σκόρερ, το ημίχρονο-τελικό (με παράταση), τους under/over πόντους του αγώνα, της γηπεδούχου και της φιλοξενούμενης ομάδας, την περίοδο με τους περισσότερους πόντους, τη διαφορά και το σύνολο των πόντων, τα μονά ή ζυγά στο σύνολο των πόντων, τα τρίποντα της γηπεδούχου και της φιλοξενούμενης ομάδας.



Ποντάρισμα στους under/over πόντους των πρωταγωνιστών του ντέρμπι



Οι παίκτες του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ μπορούν να ποντάρουν και στους under/over πόντους δέκα πρωταγωνιστών του ντέρμπι, των Μάικ Τζέιμς, Νικ Καλάθη, Κέι Σι Ρίβερς, Κρις Σίνγκλεντον, Τζέιμς Γκιστ από τον Παναθηναϊκό Superfoods και των Βασίλη Σπανούλη, Γιώργου Πρίντεζη, Κώστα Παπανικολάου, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Τζαμέλ ΜακΛιν από τον Ολυμπιακό.



Προσφέρονται ακόμη επιλογές για τους head to head πόντους των Μάικ Τζέιμς-Βασίλη Σπανούλη, Κρις Σίνγκλεντον-Κώστα Παπανικολάου και Νικ Καλάθη-Γιώργου Πρίντεζη.

Στο ειδικό στοίχημα του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, για τον πρώτο σκόρερ του αγώνα, φαβορί από τον Παναθηναϊκό Superfoods είναι ο Μάικ Τζέιμς και ακολουθούν οι Νικ Καλάθης και Κέι Σι Ρίβερς. Από τον Ολυμπιακό πρώτο φαβορί είναι ο Βασίλης Σπανούλης και δεύτερο ο Γιώργος Πρίντεζης.