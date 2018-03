Λάτσιο-Μίλαν στα Ματς του Κουπονιού του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ του ΟΠΑΠ

Ο ημιτελικός του κυπέλλου Ιταλίας, Λάτσιο-Μίλαν, περιλαμβάνεται στα Ματς του Κουπονιού του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αποδόσεις στα σημεία του, πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκειά του. Η πρόκριση είναι ανοιχτή, μετά την ισοπαλία με 0-0, στην πρώτη αναμέτρησή τους, στο Μιλάνο.

Ο ΟΠΑΠ προσφέρει και έξτρα ειδικά στοιχήματα για τους αγώνες κυπέλλων, Γιουβέντους-Αταλάντα, Πανιώνιος-ΠΑΟΚ, Παρί Σεν Ζερμέν-Μαρσέιγ και το ντέρμπι της Premier League, Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι.

Στον ημιτελικό του κυπέλλου Ιταλίας, Γιουβέντους-Αταλάντα, το ειδικό στοίχημα, με 0-0 αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου, over 1,5 γκολ δεύτερου ημιχρόνου και over 9,5 κόρνερ, δίνει απόδοση 7,00.

Στον ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας, Πανιώνιος-ΠΑΟΚ, το ειδικό στοίχημα, με γκολ και από τις δύο ομάδες, over 3,5 κίτρινες κάρτες και over 8,5 κόρνερ, δίνει απόδοση 5,00.

Στον προημιτελικό του κυπέλλου Γαλλίας, Παρί Σεν Ζερμέν-Μαρσέιγ, το ειδικό στοίχημα, με over 1,5 γκολ και over 6,5 κόρνερ της Παρί Σεν Ζερμέν, over 0,5 γκολ και over 4,5 κόρνερ της Μαρσέιγ, δίνει απόδοση 6,00.

Στο ντέρμπι της Premier League, Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι, το ειδικό στοίχημα, με γκολ και από τις ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο, over 11,5 κόρνερ και over 4,5 κίτρινες κάρτες, δίνει απόδοση 5,50.

Τρία Super Παρολί από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για επιπλέον κέρδη

Οι παίκτες του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν τα κέρδη τους και με τρία Super Παρολί.

Το πρώτο Super Παρολί, την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου, περιλαμβάνει τις νίκες της Γιουβέντους, της Παρί Σεν Ζερμέν και της Ατλέτικο Μαδρίτης και ανεβάζει την απόδοση από το 1,95 στο 2,20.

Το δεύτερο Super Παρολί, την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου, περιλαμβάνει τα over 2,5 γκολ στους αγώνες Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βαλένθια, Λάτσιο-Μίλαν και Τότεναμ-Ροτσντέιλ και δίνει απόδοση 4,50 (από 3,98).

Το τρίτο Super Παρολί, την Πέμπτη 1 Μαρτίου, περιλαμβάνει τις νίκες της Μάντσεστερ Σίτι, της Μπαρτσελόνα και της Λυών με απόδοση 3,75 (από 3,27).