Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα Ματς του Κουπονιού του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Στα Ματς του Κουπονιού του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ του ΟΠΑΠ περιλαμβάνεται ο μεγάλος αγώνας της Premier League, Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αποδόσεις στα σημεία του, πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκειά του.

Το παιχνίδι Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα διεξαχθεί αύριο, στις 22:00. Ο ΟΠΑΠ προσφέρει και έξτρα ειδικά στοιχήματα, για το ακριβές σκορ στο ημίχρονο-τελικό, με αποδόσεις από 10,00 έως 75,00. Το ειδικό στοίχημα για την Τότεναμ, με over 2,5 κίτρινες κάρτες, over 1,5 γκολ, over 4,5 κόρνερ και over 1,5 οφσάιντ, δίνει απόδοση 6,50 και για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με over 2,5 κίτρινες κάρτες, over 1,5 γκολ, over 4,5 κόρνερ και over 1,5 οφσάιντ, πληρώνει 8,75.

Έξτρα ειδικό στοίχημα προσφέρεται και για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ισπανίας, Μπαρτσελόνα-Βαλένθια, ο οποίος θα διεξαχθεί την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου, στις 22:30. Το ειδικό στοίχημα με συνολικά over 2,5 γκολ, over 3,5 κίτρινες κάρτες, over 9,5 κόρνερ και over 3,5 οφσάιντ δίνει απόδοση 4,00.

Τρία Super Παρολί από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για επιπλέον κέρδη