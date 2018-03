Γκολ σε Ισπανία και Ιταλία

Η Σοσιεδάδ περνά παρατεταμένο ντεφορμάρισμα στην Πριμέρα Ντιβισιόν, έχει μόλις μία νίκη από τα οκτώ πιο πρόσφατα παιχνίδια της (1-3-4 το ρεκόρ) και με τα 4 γκολ που δέχθηκε από την Μπαρτσελόνα στο 2-4 την περασμένη Κυριακή, έφτασε το παθητικό των 34 τερμάτων, έχοντας την τέταρτη χειρότερη άμυνα της κατηγορίας. Η αντίπαλος Θέλτα προέρχεται από το διπλό με 1-0 στο Λεβάντε, γενικά όμως η λογική της είναι επιθετικογενής, είναι χαρακτηριστικό το ότι η τελευταία της νίκη με 1-0 ήταν το πρώτο Under 2,5 μετά από 14 σερί Over 2,5 εκτός έδρας στο πρωτάθλημα. Αυτές οι επιδόσεις μας οδηγούν στο 1,40 του Over 2,5 στον ΟΠΑΠ.

Στην Ιταλία, ντέρμπι στο Μιλάνο μεταξύ της Ιντερ και της Ρόμα. Οι δύο ομάδες είναι εκτός ρυθμού, η Ιντερ δεν κερδίζει στα πέντε πιο πρόσφατα ματς για το πρωτάθλημα ενώ έχει πετύχει μόλις δύο γκολ στα επτά τελευταία επίσημα παιχνίδια (με δύο ματς στο κύπελλο). Από την πλευρά της η Ρόμα έχει μία νίκη από τα έξι τελευταία επίσημα ματς και έχει πετύχει μόλις τέσσερα γκολ σε αυτά. Αλλά οι δύο ομάδες πρέπει να ρισκάρουν για να δοκιμάσουν την επιστροφή στις νίκες και περιμένουμε παιχνίδι με ρυθμό, που θα δώσει φάσεις, γκολ και ξέσπασμα, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Το Over 2,5 σε απόδοση 1,60 στον ΟΠΑΠ είναι η επιλογή.

ΠΡΟΤΑΣΗ

(19:30): ΣΟΣΙΕΔΑΔ – ΘΕΛΤΑ: Over 2,5 (1,40)

(21:45): ΙΝΤΕΡ – ΡΟΜΑ: Over 2,5 (1,60)