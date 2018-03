Ιταλία και Ισπανία στο επίκεντρο

Επιλογές από Ιταλία και Ισπανία στο σαββατιάτικο πρόγραμμα. Δύστοκη στο γκολ η Μίλαν, ειδικά στην έδρα της ανοίγει σπάνια το σκοράρισμα. Ομάδα των Over 2,5 η Εϊμπάρ, έχει 8 στα 9 τελευταία παιχνίδια της.

Στη Serie A η Μίλαν παρά τις πολλές και καλές μεταγραφές του καλοκαιριού κάνει κάκιστη πορεία, είναι στην ενδέκατη θέση και στην κακή της εικόνα έχουν συντελέσει και οι φτωχές επιδόσεις στο σκοράρισμα. Ειδικά στο «Σαν Σίρο» η Μίλαν δυσκολεύεται πολύ στο γκολ, έχει πετύχει μόλις οκτώ σε εννιά εντός έδρας ματς. Και μάλιστα πριν νικήσει 2-1 την Μπολόνια δεν είχε σκοράρει καν στα προηγούμενα πέντε ματς. Η αντίπαλος Κροτόνε θα παίξει με αμυντικούς προσανατολισμούς για να ρίξει το τέμπο του αγώνα, η Μίλαν δυσκολεύεται με τέτοιου τύπου κλειστές άμυνες, το σκοράρισμα δύσκολα θα ξεφύγει. Επιλογή τα 2-3 γκολ σε απόδοση 1,81 στον ΟΠΑΠ.

Στην Primera Division η επιλογή προκύπτει από το Over 2,5 στο ματς της Λας Πάλμας με την Εϊμπάρ. Η φιλοξενούμενη Εϊμπάρ δείχνει ιδιαίτερη έφεση στα μεγάλα σκορ στη φετινή σεζόν, μετρά 12 Over 2,5 σε 17 ματς ενώ στα τελευταία εννιά παιχνίδια της έχει επιβεβαιώσει οκτώ φορές τη συγκεκριμένη επίδοση, μοναδική εξαίρεση το 0-0 της 9ης Δεκεμβρίου με την Χετάφε. Και η Λας Πάλμας είναι ομάδα με επιθετικογενή φιλοσοφία και μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό της αντιπάλου της. Στο 1,60 στον ΟΠΑΠ η τιμή στο Over 2,5.

Η πρότασή μας:

(16:00): ΜΙΛΑΝ - ΚΡΟΤΟΝΕ: 2-3 γκολ (1,81)

(19:30): ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ - ΕΪΜΠΑΡ: Over 2,5 (1,60)