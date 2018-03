Γκολ από Ιταλία και League 2

Στη Β’ Ιταλίας μία από τις ομάδες που παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο είναι η Τσιταντέλα, η οποία όμως με το στιλ παιχνιδιού της «επιτρέπει» και στον αντίπαλο να παίζει και να απειλεί. Προέρχεται από τρία διαδοχικά G/G, στο 1-1 με τη Νοβάρα και στις ήττες από Αβελίνο (1-3) και Μπρέσια (1-4). Η αντίπαλός της Τράπανι προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος του πρώτου γύρου και με αήττητο επτά αγώνων κατάφερε μετά από πολύ καιρό να εγκαταλείψει την τελευταία θέση, προσπερνώντας την Τερνάνα. Στα πέντε τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της δε, έχει επιβεβαιώσει την αξιοσημείωτη επίδοση των 4-6 γκολ, όλα μάλιστα ήταν «αμφίσκορα»: Εντέλα 2-2, Τσεζένα 1-3, Προ Βερτσέλι 3-1, Ασκολι 2-2, Σπέτσια 2-2. Με αυτήν τη λογική, το Goal/Goal στο 1,75 έχει πολλές πιθανότητες.

Μια δύσκολη επιλογή από τη League 2, με αρκετό ρίσκο, είναι το καλοπληρωμένο Over 2,5 στο παιχνίδι Γέοβιλ-Μάνσφιλντ. Οι δύο ομάδες είναι στην «ουρά» της σχετικής λίστας των Over 2,5 στη League 2, η Γέοβιλ έχει 12 σε 33 αγώνες ενώ η Μάνσφιλντ ένα περισσότερο, 13, στον ίδιο αριθμό αγώνων. Αυτό που μας προκαλεί όμως το «ερέθισμα» για να ποντάρουμε στο Over 2,5 είναι η συμπεριφορά της Μάνσφιλντ στους τέσσερις τελευταίους αγώνες της: νίκη 4-0 επί της Χάρτλπουλ, το απίθανο 4-4 με την Ακρινγκτον, η ήττα 3-0 από την Γκρίμσμπι και η νίκη 2-1 επί της Νιούπορτ. Όλα αυτά τον τελευταίο μήνα ενώ και πριν από αυτά τα τέσσερα ματς είχε δύο που κόλλησαν οριακά στα δύο γκολ (νίκες 2-0 επί των Μπαρνέτ και Λέιτον Οριεντ) αλλά και ένα ακόμα Over 2,5, στη νίκη 3-1 επί της Κέμπριτζ. Όλα αυτά μας οδηγούν στο 2,30 του Over 2,5.

ΠΡΟΤΑΣΗ

(21:30): ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ – ΤΡΑΠΑΝΙ: Goal/Goal (1,75)

(21:45): ΓΕΟΒΙΛ – ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ: Over 2,5 (2,30)