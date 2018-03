Τα στατιστικά δείχνουν Over

Τα πρόσφατα παιχνίδια Ντέρμπι, Μπέρτον, Σέφιλντ Γουένσντεϊ και Μπρέντφορντ οδηγούν στη σκέψη του Over.

Η Ντέρμπι Κάουντι ήταν κατά κανόνα φέτος ομάδα της σφιχτής λογικής και των μικρών σκορ, ωστόσο στα τελευταία της παιχνίδια έχει… εκραγεί. Και επιθετικά αλλά και δυστυχώς για αυτήν εμφανίζει από το πουθενά πολλά αμυντικά προβλήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα πρώτα 27 ματς είχε δεχτεί μόλις 21 γκολ, στα τελευταία πέντε έχει παθητικό οκτώ τερμάτων. Στις 11 Φεβρουαρίου παραχώρησε 3-3 στην Μπρίστολ Σίτι ενώ το Σάββατο ηττήθηκε από την Κάρντιφ με το απίστευτο 4-3. Η αποψινή αντίπαλος Μπέρτον προέρχεται από τρία σερί Over 2,5 και μάλιστα στο τελευταίο επικράτησε με 2-1 της ισχυρής Νόριτς. Σε αποδόσεις αουτσάιντερ στο 1,90 αξίζει το ποντάρισμα στο Over.

Καλές πιθανότητες να επιβεβαιωθεί έχει το Over 2,5 σε απόδοση 1,70, στο ματς Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Μπρέντφορντ. Η γηπεδούχος προέρχεται από τρία διαδοχικά και στο τελευταίο επικράτησε με 2-1 της Νότιγχαμ, εκτός έδρας, πιο εντυπωσιακά είναι τα νούμερα της Μπρέντφορντ, η οποία προέρχεται από επτά διαδοχικά Over 2,5 ενώ τα τελευταία τρία της παιχνίδια ήταν Over 4,5. Ανοιχτό παιχνίδι, το 1,70 θα είναι στις επιλογές μας.

ΠΡΟΤΑΣΗ

(21:45): ΝΤΕΡΜΠΙ – ΜΠΕΡΤΟΝ: Over 2,5 (1,90)

(21:45): ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ – ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ: Over 2,5 (1,70)