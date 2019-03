Αυτοί οι ιδρώτες… ερεθίζουν τις γυναίκες

Μελέτες, εξάλλου, έχουν φανερώσει ότι η μυρωδιά του ανδρικού ιδρώτα μπορεί να διεγείρει την ερωτική επιθυμία των γυναικών. Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεχνάς να τηρείς τους βασικούς κανόνες ατομικής υγιεινής. Ας δούμε, λοιπόν, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η εφίδρωση μπορεί να λειτουργήσει ως… αφροδισιακό και να αυξήσει τις σεξουαλικές διαθέσεις.

Τα πρώτα 20 λεπτά είναι κρίσιμα. Σύμφωνα με μελέτη, η διάρκεια της μυρωδιάς του ιδρώτα είναι υποφερτή -ίσως και αφροδισιακή- όταν δεν ξεπερνάει τη μισή ώρα πάνω στο σώμα. Χρειάζεται περίπου 20 λεπτά από τη στιγμή που θα τον έχουν εκκρίνει οι ιδρωτοποιοί αδένες για να οξειδωθεί και να αρχίσει να εκπέμπει δυσωδία. Επομένως, καλό θα ήταν να έχεις ένα αποσμητικό στην τσάντα σου και να φρεσκάρεις τη μασχάλη σου που και που. Εντάξει, ίσως είναι λίγο εκνευριστικό να πρέπει να χρησιμοποιείς το roll on κάθε λίγο και λιγάκι, αλλά κάνε λίγο υπομονή, αφού η μυρωδιά του ιδρώτα, εάν φυσικά δεν είναι πολύ… έντονη, γίνεται οικεία στο σύντροφό σου μετά από κάποιο διάστημα.

Love is in the air. Σίγουρα θα έχει πάρει το αυτί σου το ομώνυμο τραγούδι του Τζον Πολ Γιανγκ, το οποίο έχει, μάλιστα, αποδειχθεί και επιστημονικά. Είναι, δηλαδή, γεγονός ότι η επιλογή του σεξουαλικού συντρόφου, επηρεάζεται ασυνείδητα και από την έκκριση άοσμων χημικών ουσιών στον αέρα που ονομάζονται φερομόνες. Κατά συνέπεια, ο ιδρώτας σου δεν θα τραβάει τις… μύτες όλων των γυναικών, γι’ αυτό βάζε και κανένα αρωματάκι.

Μουσκέψατε από τον ιδρώτα. Καλό είναι αυτό. Σκέψου ότι τα κυριότερα σημεία του σώματος που εκκρίνουν τις φερομόνες που προανέφερα, είναι το πρόσωπο, οι μασχάλες και τα γεννητικά όργανα. Αυτά, δηλαδή, που έχουν τη μεγαλύτερη τριβή κατά τη διάρκεια του σεξ. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κέντρα του εγκεφάλου, που ελέγχουν τις αναπαραγωγικές ορμόνες, σχετίζονται στενά με αυτά της όσφρησης και επηρεάζουν, τι άλλο, τη λίμπιντο.

Μεγάλος «ρουφιάνος». Τουλάχιστον, αυτό δείχνουν τα αποτελέσματα ερευνών, σύμφωνα με τα οποία, η μυρωδιά του ιδρώτα προδίδει τις ερωτικές σου διαθέσεις. Ο γυναικείος εγκέφαλος φαίνεται ότι μπορεί να αντιλαμβάνεται τις εκκρίσεις του σώματος των ανδρών και να τις αξιολογεί σε φυσιολογικές και σε «σεξουαλικές», όταν έχεις ερεθιστεί. Όπως καταλαβαίνεις δεν είναι στο… χέρι σου να κρυφτείς από το γυναικείο μάτι του «Sauron».

Βαρβατίλα. Η θέαση ενός ιδρωμένου κορμιού ή μιας ιδρωμένης μπλούζας μπορεί να εξιτάρει πολύ εύκολα τη φαντασία μιας γυναίκας. Ιδίως όταν ιδρώνεις για να τη βοηθήσεις σε κάποια δουλειά. Αν έχεις καταφέρει να «καμουφλάρεις» και τη μυρωδιά, τότε είσαι άρχοντας.

Ανανάς ο… θαυματουργός. Μύθος ή αλήθεια; Αν και δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα για να υποστηρίξουν ότι θα πρέπει να το ρίξεις στο χυμό ανανά, υπάρχουν ειδικοί που ισχυρίζονται ότι επηρεάζει ιδιαίτερα θετικά τη μυρωδιά της ευρύτερης ευαίσθητης περιοχής, τόσο στους άντρες, όσο και στις γυναίκες, καθώς και τη γεύση, τόσο των κολπικών υγρών, όσο και του σπέρματος. Μην το παρακάνεις, όμως, δεν θα γίνουν Pina Colada.