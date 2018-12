4 τρόποι να περάσεις τις γιορτές like a pro

Στα ραδιόφωνα έχει ήδη αρχίσει να ακούγεται όλο και συχνότερα η φωνή του Frank Sinatra να τραγουδάει «Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!», οι μεγάλες λεωφόροι έχουν «βάλει» τα γιορτινά τους, η κοπέλα σου αναφέρει όλο και πιο συχνά για εκείνο το τραπέζι που θα κάνουν οι δικοί της την Παραμονή και σε ρωτάει δήθεν αδιάφορη αν έχεις κανονίσει κάτι και φυσικά η τηλεόραση παίζει νυχθημερόν διαφημίσεις παιχνιδιών. Ναι φίλε μου, χωρίς να το καταλάβουμε από τα… μακροβούτια στο μπλε του Αιγαίου, φτάσαμε να είμαστε μία ανάσα πριν από τα Χριστούγεννα.

Ακριβώς επειδή ο χρόνος κυλάει σαν νερό, δεν έχουμε πολύ ακόμη μπροστά μας. Παρακάτω καταγράψαμε για σένα τα τέσσερα πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις για να μπεις, like a pro στο εορταστικό κλίμα. Βάλε τον Sinatra στη διαπασών και ξεκινάμε.

Εν αρχή ην το Grooming

Στο σημείο που έχουν φτάσει τα γένια σου, είναι πολύ πιθανό να σου ζητηθεί από κάποιο Δήμο να υποδυθείς τον Ιωσήφ ή το βοσκό κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο κάποιας μεγάλης πλατείας. Έχουμε ξαναπεί για την τεράστια σημασία του grooming. Αν δεν σου περισσεύει χρόνος να πας μία επίσκεψη στο μπαρμπέρη, εμείς είμαστε εδώ για σένα! Όπως και να ‘χει, η περιποίηση από τα «θαυματουργά» χεράκια του επαγγελματία, είναι ένα χριστουγεννιάτικο δώρο που οφείλεις στον εαυτό σου.

All I want for Christmas…

Και μίας και αναφερθήκαμε σε Χριστουγεννιάτικα δώρα, να σου θυμίσω για ένα δευτερόλεπτο πως καλώς ή κακώς δεν είσαι σε σχέση με τη Mariah Carey -που είναι ολιγαρκής αλλά ζάμπλουτη- και πως η φίλη σου όλο και κάτι περιμένει από εσένα να της αφήσεις κάτω από το δέντρο. Δεν είναι ανάγκη να «ξηλωθείς». Συνήθως τα περισσότερα κορίτσια ενθουσιάζονται με τα μικρά δώρα που κατά βάθος υποδηλώνουν πόσο καλά τους ξέρει ο άλλος. Με άλλα λόγια, προσπάθησε να βρεις αυτό το μικροσκοπικό «κάτι» που της λείπει. Μπορεί να είναι ένα κραγιόν, ένα gadget για το αμάξι, ένα βιβλίο που σου έλεγε πόσο θέλει να το διαβάσει. Επ! Μην ξεχάσεις φυσικά τη μαμά και το μπαμπά. Εκείνοι ποτέ δεν σε ξεχνάνε αυτές τις μέρες!

Πήγαινε μία εκδρομή

Κακά τα ψέματα, ένα τριημεράκι και μπορείς να το πας και σίγουρα θα κάνει την κοπέλα σου να «πετάξει» από τη χαρά της μόλις της το προτείνεις. Με άλλα λόγια… δύο σε ένα. Γλιτώνεις και το ψάξιμο χρονιάρες μέρες στα μαγαζιά. Δεν είναι ανάγκη να στριμωχτείτε σε κάποιον από τους πανάκριβούς χειμερινούς προορισμούς της Ελλάδας, ούτε να «ακουμπήσεις» ένα ολόκληρο μηνιάτικο μαζί με το δώρο για να την εντυπωσιάσεις με κάποια ευρωπαϊκή επιλογή. Ψάξε για κάποιο μικρό γραφικό χωριό, κοντά σε μία μεγάλη πόλη -αλλά σίγουρα έξω από αυτή- και απολαύστε την απόλυτη χαλάρωση, διανύοντας ατελείωτους περιπάτους μέσα στη Φύση. Γιατί; Γιατί σας αξίζει!

Άνοιξε το σπίτι σου

Είναι η κατάλληλη στιγμή να αποδείξεις σε όλους πόσο έξω καρδιά είσαι! Αφού πρώτα φωνάξεις τη… μαμά σου και κάνετε μαζί μία καλή «γενική» που θα κάνει το σπίτι σου αγνώριστο, είσαι έτοιμος να λάβεις το ρόλο του οικοδεσπότη. Στην πραγματικότητα αυτό που όλοι αγαπάνε στις γιορτές είναι πως δίνουν αφορμές, μέσα από δώρα, τριήμερα και επισκέψεις να έρθουμε κοντά με αυτούς που αγαπάμε και μας αγαπάνε. Μην χάσεις, λοιπόν, την ευκαιρία να ανοίξεις το σπίτι σου και να φέρεις κοντά σου όσους εσύ αγαπάς περισσότερο. Μην ξεχάσεις να τους ζητήσεις να φέρουν μαζί τους επιτραπέζια ή κάτι σπιτικό για να τσιμπήσετε όσο θα παίζετε!