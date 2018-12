Ba A… Coffee Pro: 5 λόγοι για να αυξήσεις τις κούπες του καφέ σου

Στο παρακάτω κείμενο θα βρεις όλες τις αφορμές που έψαχνες για να «ντοπάρεις» τον εαυτό σου με μία δύο κούπες από τον αγαπημένο σου καφέ ημερησίως. Γιατί όπως σωστά έχει επισημάνει στο παρελθόν και ο David Lynch «Even bad coffee is better than no coffee at all».

Χαρίζει μακροζωία

Όχι, δεν πρόκειται για αβάσιμες φήμες. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2018 σε 1.600 ανθρώπους, αποφάνθηκε πως ο καφές και το κρασί τείνουν να συμβάλλουν στη μακροζωία. Οι 90 που έζησαν περισσότερο από τους 1.600 συμμετέχοντες, ήταν αυτοί που συνήθιζαν να περιλαμβάνουν στην καθημερινότητά τους ένα ποτήρι καφέ ή κρασί. Στην υγειά σου φίλε!

Μειώνει τις τάσεις αυτοκτονίας

Όσο μάταιη και αν ισχυρίζονται οι υπαρξιστές πως είναι η ζωή, τίποτα δεν πάει χαμένο όσο υπάρχει καφές. Έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ απέδειξε πως από 2 μέχρι και 5 κούπες καφέ ημερησίως μειώνουν στο σεβαστό ποσοστό του 50% τις αυτοκτονικές σκέψεις τόσο σε άντρες, όσο και σε γυναίκες. Αυτό οφείλεται στην παραγωγή σεροτονίνης και ντοπαμίνης που προκαλεί ο καφές, λειτουργώντας ως φυσικό αντικαταθλιπτικό. Με άλλα λόγια ο καφές θα μας σώσει!

Καθαρίζει τις αρτηρίες

Συγκεκριμένα έρευνα που έγινε στην Κορέα απέδειξε πως όσοι πίνουν αρκετό καφέ έχουν χαμηλότερα ποσοστά ασβεστίου συγκεντρωμένα στο αίμα που συνεπάγεται χαμηλά ποσοστά κινδύνου να νοσήσουν από κάποια καρδιακή πάθηση. Δεν παίζεις με αυτά τα πράγματα.

Μειώνει την πιθανότητα Διαβήτη Τύπου ΙΙ

Προφανώς υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να αποφύγεις για να μην οδηγηθείς σε Διαβήτη Τύπου ΙΙ αλλά από την άλλη αφού ο καφές βοηθάει, γιατί να πεις όχι σε μία ακόμη κούπα; To ίδιο ισχύει και για το Alzheimer και το Parkinson! In coffee we trust!

Είναι τέρμα αντιοξειδωτικός

Τι; Μη μου πεις ότι δεν το ήξερες. Ο καφές είναι κάτι παραπάνω από νερό και καφεΐνη. Περιέχει πάνω από 1.000 ουσίες που παρέχουν στον οργανισμό σου την απαραίτητη αντιοξειδωτική δράση. Μιλώντας με αριθμούς, με δύο κούπες την ημέρα έχεις και 64% περισσότερη αντιοξειδωτική δράση.