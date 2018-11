Πώς θα κρατήσεις δροσερή την αναπνοή σου όλη μέρα;

Δίνει τεράστια σημασία σε οτιδήποτε μικρό, γιατί ξέρει πως όλα αυτά είναι τα μυστικά της επικείμενης επιτυχίας του. Παράδειγμα: Δεν γίνεται να πας να μιλήσεις στο κορίτσι που σε ενδιαφέρει και η ανάσα σου να μυρίζει σκόρδο από τα μπιφτέκια που έφτιαξε ή μαμά σου εχθές ή από τα σουβλάκια που έφαγες με τον κολλητό σου. Επειδή λοιπόν δεν ξέρεις ποτέ ποια θα πετύχεις και που, βρήκαμε τέσσερεις τρόπους να βγεις από την άβολη θέση που μπορεί να σε φέρει η δυσοσμία της αναπνοής.

Μάσα τσίχλες ή καραμέλες μέντας

Κλασικά και δοκιμασμένα. Τώρα που το σκέφτομαι, αναρωτιέμαι πόσα πρώτα φιλιά είχαν αυτή τη γεύση. Εσύ πάλι, προτίμησε οι τσίχλες ή οι καραμέλες που θα επιλέξεις να είναι χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Η ζάχαρη είναι παράγοντας πολλαπλασιασμού βακτηρίων στη στοματική κοιλότητα. Όσο μασάς τόσο το καλύτερο. Το σάλιο που παράγει ο ίδιος ο οργανισμός λειτουργεί εχθρικά για τα βακτήρια.

Εκτός από τα δόντια σου, βούρτσιζε καλά και τη γλώσσα σου

Όχι, δεν θα σε βάλουμε να κουβαλάς μαζί σου πάντα μία οδοντόβουρτσα αλλά ένα κουτάλι μπορείς να το βρεις πολύ εύκολα είτε πρόκειται για πλαστικό, είτε για σιδερένιο την ίδια δουλειά θα κάνει. Δεν έχει σημασία. Αφού βρέξεις λοιπόν με άφθονο νερό το κουτάλι, προσπάθησε με απαλές κινήσεις να τρίψεις την επιφάνεια του στη γλώσσα σου απομακρύνοντας τα βακτήρια.

Φάε γιαούρτι

Εκτός από την αίσθηση φρεσκάδας που θα φέρει στο στόμα η κρεμώδης υφή του γιαουρτιού, οι προβιοτικές ουσίες που περιλαμβάνει απομακρύνουν τα βακτήρια από το στόμα και το καθαρίζουν. Αν έχεις μόνιμο πρόβλημα με τη δυσοσμία της αναπνοής σου θα δεις τεράστια αλλαγή από τις πρώτες δύο εβδομάδες.

Πίνε πολύ νερό

Το νερό επίσης βοηθάει στο καθαρισμό της στοματικής σου κοιλότητας από… ανεπιθύμητους εισβολείς. Μπορείς να προσθέσεις λίγα φύλλα μέντας, δυόσμου ή να στάξεις λίγο λεμόνι για ακόμη πιο σίγουρη επιτυχία.

Πήγαινε στον οδοντίατρο

Last but not least, σε καμία περίπτωση. Τις περισσότερες φορές για τη δυσοσμία της αναπνοής φταίει κάποιο δόντι που μπορεί να έχει πρόβλημα, απλά να μην έχει δώσει ακόμη τις ανάλογες ενδείξεις. Μία επίσκεψη στον οδοντίατρο -σε περίπτωση που η δυσοσμία επιμένει- ίσως σου λύσει το πρόβλημα.