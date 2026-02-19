«Συναγερμός» με Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό

Onsports Team

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είχε ενοχλήσεις στο δεξί αντίχειρα μετά από ένα χτύπημα που δέχθηκε και θα υποβληθεί άμεσα σε εξετάσεις με την αγωνία στην ομάδα του Ολυμπιακού να είναι μεγάλη.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δέχθηκε ένα χτύπημα στο δεξί αντίχειρα, με τον Σέρβο ψηλό να δείχνει πως πονούσε κατά την διάρκεια του παιχνιδιού.

Ο πολύπειρος ψηλός αντικαταστάθηκε από τον Ντόντα Χολ στο 4ο δεκάλεπτο και δεν θα συνεχίσει στην αναμέτρηση, με το ιατρικό επιτελείο των «ερυθρολεύκων» να του παράσχει άμεσα τις πρώτες βοήθειες.

Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός ο Μιλουτίνοφ θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις μετά το τέλος της αναμέτρησης.