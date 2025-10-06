Ομάδες

Λίστα Forbes: Πάνω από τον Εμπαπέ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο - Στην κορυφή με διαφορά ο Ρονάλντο
Onsports Team 06 Οκτωβρίου 2025, 19:10
ΜΠΑΣΚΕΤ

Λίστα Forbes: Πάνω από τον Εμπαπέ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο - Στην κορυφή με διαφορά ο Ρονάλντο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται για μια ακόμα φορά στη λίστα Forbes, ως ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές παγκοσμίως.

Το πασίγνωστο οικονομικό περιοδικό Forbes κοινοποίησε μια ανανεωμένη λίστα με τους 20 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές παγκοσμίως μέσα στο 2025.

Χρήματα που βγάζουν οι αστέρες κάθε αθλήματος τόσο από τα συμβόλαια που έχουν υπογράψει με τις ομάδες τους, όσο επίσης και από τις προσωπικές χορηγικές συμφωνίες που έχουν συνάψει με διάφορες εταιρείες.

Εντός αυτής της πρώτης 20αδας λοιπόν, βρίσκεται για μια ακόμα φορά και ο «δικός μας» Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Το συμβόλαιο που έχει υπογράψει με τους Μπακς, μαζί με τις συμφωνίες που έχει συνάψει με επενδυτικά και χορηγικά μεγαθήρια, τον κάνουν έναν από τους πιο υψηλά αμειβόμενους αθλητές στον κόσμο. Εξασφαλίζοντας απολαβές της τάξεως των 94 εκατομμυρίων δολαρίων για το 2025.

Σε αυτή τη λίστα Forbes, ο «Greek-Freak», βρίσκεται πάνω ακόμα και από τεράστια ονόματα του ποδοσφαίρου, όπως, ο Κίλιαν Εμπαπέ!

Στην κορυφή της λίστας, βέβαια, παραμένει ο μετρ του είδους, Κριστιάνο Ρονάλντο. Τι κι αν έχει ξεπεράσει τα 40 έτη πλέον, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ θα βάλει φέτος στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, πάνω από 275 εκατομμύρια δολάρια! Ποσό σχεδόν διπλάσιο από τον δεύτερο Στεφ Κάρι...

Η 20αδα της λίστας Forbes



