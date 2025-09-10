Παναθηναϊκός AKTOR: Πρώτο φιλικό προετοιμασίας κόντρα στο Περιστέρι

Onsports Team

Παρά τις απουσίες 8 διεθνών παικτών και του Εργκίν Αταμάν για το Eurobasket 2025, ο Παναθηναϊκός AKTOR συνεχίζει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν.

Οι «πράσινοι» συμπληρώνουν μια εβδομάδα προπονήσεων στο ΟΑΚΑ, με τους Τι Τζέι Σορτς, Κέντρικ Ναν, Ρισόν Χολμς, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Γιάννη Κουζέλογλου και Μάριους Γκριγκόνις να είναι διαθέσιμοι από την πρώτη ημέρα, ενώ από την Δευτέρα (8/9) ενσωματώθηκε και ο Τζέριαν Γκραντ, έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την Team USA.

Σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας βοηθούν και οι Βασίλης Μουράτος, Ράιαν Τέιλορ, αλλά και τρεις νεαροί παίκτες από το εφηβικό τμήμα.

Το Σάββατο (13/9) το πρώτο γκρουπ με τους παραπάνω παίκτες (με εξαίρεση τον Γκριγκόνις που θα μείνει στην Αθήνα, μαζί με τον Λεσόρ) θα αναχωρήσει για την Αυστραλία και το ιστορικό τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», αλλά μέχρι τότε θα έχουν δοθεί και τα πρώτα φιλικά προετοιμασίας (προπονητικού χαρακτήρα).

Συγκεκριμένα, σήμερα (10/9, 13:30) ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί στο «Telekom Center Athens» το Περιστέρι, ενώ την Πέμπτη (11/9) θα αντιμετωπίσει τον Κολοσσό Ρόδου.