Κέντρικ Ναν στο Club 1908: «Η άμυνα κερδίζει τίτλους - Θα δείτε ξανά την αφάνα»

Aποκλειστική συνέντευξη στο app του Παναθηναϊκού AKTOR, το CLUB 1908 έδωσε ο Αμερικανός γκαρντ, λίγα λεπτά μετά από το φινάλε του τελικού με τον Ολυμπιακό και την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Big game. Big moments. Big-time player. ??@nunnbetter_ breaks it down post-final! ?



Watch the FULL interview exclusively on CLUB 1908! ?



Click here: https://t.co/O0jvBD37wn#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/ATw5acmB0L