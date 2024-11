Παναθηναϊκός AKTOR: «Η σκέψη μας στους κατοίκους της Βαλένθια που δοκιμάζονται»

Η σκέψη μας είναι κοντά στους κατοίκους της Βαλένθια που δοκιμάζονται από τις φυσικές καταστροφές. Συμπαραστεκόμαστε σε όσους περνούν δύσκολες στιγμές και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους.



Our thoughts are with Valencia people who… pic.twitter.com/0LC2lnr8RD