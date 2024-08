Γράφτηκε ιστορία στις Φιλιππίνες - Το πρώτο νικητήριο τετράποντο στο παγκόσμιο μπάσκετ

Οι Φιλιππίνες αλλάζουν την ιστορία του μπάσκετ κι έχουν στρέψει πάνω τους αρκετά βλέμματα από τον υπόλοιπο πλανήτη.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από την απόφαση να καθιερώσουν για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος το τετράποντο! Συγκεκριμένα, πρόσθεσε στα παρκέ τη γραμμή των 8 μέτρων και 23 εκατοστών, δημιουργώντας νέο ενδιαφέρον.

Ο Κρις Μπανκέρο πέτυχε πριν από λίγες ημέρες το πρώτο 4ποντο όλων των εποχών.

FROM WAYYYY DOWNTOWN ??



Meralco’s Chris Banchero makes the first 4-point shot against Magnolia in the PBA Season 49 Governors’ Cup!#PBASeason49 #PBAAngatAngLaban pic.twitter.com/UVDNlBHSSO