Παναθηναϊκός AKTOR: Το πρόγραμμα του ιστορικού τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο Καλλιμάρμαρο

Το 6ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα μείνει στην ιστορία, μια και θα πραγματοποιηθεί στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Μάλιστα, τα παιχνίδια θα διεξαχθούν ενώπιον 35.000 οπαδών, μια και οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού AKTOR τα εξάντλησαν σε μόλις 35 ώρες.

Το εν λόγω επίτευγμα… ανάγκασε την Euroleague να υποκλιθεί στους οπαδούς των Πρωταθλητών Ευρώπης, ενώ την Τετάρτη (14/08) η «πράσινη» ΚΑΕ γνωστοποίησε τις ώρες των δύο ημιτελικών.

Συγκεκριμένα το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στις 19:00 η Αναντολού Εφές θα παίξει κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ στις 22:00 ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει την Παρτιζάν.

Under the stars ✨?



Here’s the 6th Pavlos Giannakopoulos Tournament schedule release!



The countdown continues ?#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #PavlosGiannakopoulosTournament pic.twitter.com/pjIoSBDKgi