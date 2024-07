Ελλάδα – Σλοβενία 96-68: Εθνικάρα για Παρίσι! «Πάτησε» την παρέα του Ντόντσιτς και πέρασε τελικό

Πιο έτοιμη από ποτέ! Αυτό έδειξε ότι είναι η Ελλάδα για να βρεθεί ξανά στο μεγαλύτερο αθλητικό ραντεβού, έπειτα από 16 χρόνια!

Οι διεθνείς στη μεγαλύτερη πρόκληση του Προολυμπιακού Τουρνουά του ΣΕΦ πήραν άριστα, καθώς αντλώντας ενέργεια από τον κόσμο, έπαιξαν απολαυστικό μπάσκετ και κυριάρχησαν και στις δύο πλευρές του παρκέ κόντρα στους Σλοβένους που απλά έδειχναν μια ταχύτητα κάτω.

Ο εξουθενωμένος Λούκα Ντόντσιτς ήθελε αλλά δεν μπορούσε να κοντράρει αυτή την Εθνική, με τους φιλάθλους που γέμισαν το ΣΕΦ να φωνάζουν «À tout à l'heure» στο Παρίσι. Για να συμβεί αυτό, βέβαια, θα πρέπει η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να τελειώσει τη… δουλειά, κερδίζοντας στον τελικό της Κυριακής (7/7) την ομάδα που θα περάσει από τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στην Κροατία και τη Δομινικανή Δημοκρατία, που ξεκινάει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από Novasports Start και ΕΡΤ3.

Η Εθνική μπήκε με μεγάλη ορμή στο παρκέ και με τον Γιάννη να είναι ορεξάτος (7π.) προηγήθηκε με 13-0 με 4/5 σουτ (3’), αναγκάζοντας στο ίδιο διάστημα τον Ντόντσιτς σε 2 λάθη και 0/1 τρίποντο και 0/2 βολές. Οι Σλοβένοι χρειάστηκαν 3’15’’ για να σημειώσουν το πρώτο καλάθι τους με τον ηγέτη του Ντάλας.

Οι διεθνείς, παίρνοντας ώθηση από τον κόσμο που γέμισε το ΣΕΦ, έπαιξαν απολαυστικό μπάσκετ και στις δύο άκρες του παρκέ. Σε ένα τάιμ άουτ, μάλιστα, ο Αντετοκούνμπο φώναζε «ήρεμα» στους συμπαίκτες του για να μην παρασυρθούν από τον ενθουσιασμό.

