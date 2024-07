Ελλάδα – Αίγυπτος 93-71: Έβγαλε την υποχρέωση και παίζει (ημι)τελικό με τη Σλοβενία του Ντόντσιτς

Τα… σοβαρά τώρα ξεκινούν για την Ελλάδα, η οποία έκανε το καθήκον της κόντρα στους «Φαραώ».

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μένει εκτός για λόγους ξεκούρασης, οι υπόλοιποι διεθνείς έβγαλαν την υποχρέωση κόντρα στην αξιόμαχη Αίγυπτο. Πλέον, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη στρέφουν την προσοχή τους στον μεγάλο ημιτελικό με τη Σλοβενία, η οποία πήρε την πρόκριση, μετά το δεύτερο σερί τριπλ νταμπλ του Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο αντιμετώπισε πρόβλημα στο γόνατο, δεν έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο κι αναμένονται οι εξετάσεις για να φανεί το μέγεθος του προβλήματος.

Το Ελλάδα - Σλοβενία είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα του Σαββάτου (6/7). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 17:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Start και την ΕΡΤ1. Επίσης, μπορείτε να ενημερώνεστε για την εξέλιξη του μέσα από το LIVE του Newsbomb.gr, το οποίο δίνει το «παρών» στο ΣΕΦ.

Οι διεθνείς μπήκαν «ζεστοί» στο παρκέ κι έβγαλαν όμορφες συνεργασίες, ξεκινώντας με 8/10 δίποντα κι έχοντας εκτελέσει μόλις ένα τρίποντο. Ο Καλάθης έκανε εξαιρετική δουλειά στην οργάνωση, με την Ελλάδα να «χτίζει» από νωρίς διψήφια διαφορά (18-4 στο 7’).

