Προολυμπιακό Τουρνουά: Η Σλοβενία του Ντόντσιτς έχασε στο σουτ την πρωτιά και περιμένει την Εθνική

Οι παίκτες του Σέκουλιτς βρέθηκαν σε δύσκολη θέση μετά τα αποτελέσματα των δύο πρώτων, καθώς ήθελαν νίκη με τουλάχιστον 10 πόντους για να προκριθούν.

Η ήττα από την Κροατία, όμως, τους έγινε μάθημα, καθώς κόντρα στους Νεοζηλανδούς, ο Λούκα Ντόντσιτς κι η παρέα του μπήκαν με το μαχαίρι στα δόντια κι έχασαν δύο ευκαιρίες στο φινάλε για το +29 που θα τους έφερνε στην κορυφή του πρώτου ομίλου! Ο ηγέτης των Μάβερικς το πήρε… προσωπικά, τελειώνοντας τον αγώνα με 34 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ, κάνοντας έτσι τριπλ νταμπλ σε δεύτερο διαδοχικό ματς. Στο τέλος, όμως, αποδείχθηκε και μοιραίος, καθώς έχασε μια βολή 19.8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και το τρίποντο από τη γωνία στο φινάλε.

