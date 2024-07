Προολυμπιακό Τουρνουά 2024: Η Εθνική έκανε μια… χαψιά τους Δομινικανούς με τρομερό Αντετοκούνμπο!

Το πρώτο από τα τέσσερα βήματα για το Παρίσι έγινε! Και μάλιστα με τον τρόπο που έπρεπε…

Η διαφορά δυναμικότητας ήταν δεδομένη, ωστόσο οι διεθνείς έπρεπε να το αποδείξουν κόντρα σε έναν «σκληροτράχηλο» αντίπαλο. Αυτό αποδείχθηκε και απόψε (3/7), καθώς οι Δομινικανοί έδωσαν μια μεγάλη μάχη, πάλεψαν για κάθε κατοχή, αλλά η Ελλάδα ήταν απλά… ασυναγώνιστη.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να… γυαλίζει το μάτι του και τους υπόλοιπους διεθνείς να ακολουθούν, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα συνδύασε ουσία και θέαμα. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα παίξει με την Αίγυπτο την Πέμπτη (4/7), ώστε να κάνει το «2 στα 2» και να «κλειδώσει» την πρώτη θέση του Β’ ομίλου.

Η Εθνική εμφανίστηκε σοβαρή από το ξεκίνημα, με τον Γιάννη να δίνει τον… ρυθμό με δύο εντυπωσιακά καρφώματα. Μολονότι, της έλειψε ένα ξέσπασμα 2-3 λεπτών, κατάφερε να κλείσει με διψήφια διαφορά (25-15) την πρώτη περίοδο και να βάλει από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη. Για τους Δομινικανούς μόνο ο Μοντέρο έδειχνε να απειλεί, χωρίς όμως να γίνεται πραγματικό πρόβλημα.

Οι παίκτες του Νέστορ Γκαρσία πήγαν να βάλουν λίγο παραπάνω δύναμη στο παιχνίδι τους, με το ΣΕΦ να «παγώνει» για λίγο όταν ο Τολιόπουλος έπεσε στο πόδι του Αντετοκούνμπο. Ο «Greek Freak» έδειχνε να πονάει, αλλά σηκώθηκε και με έναν καλάθι και μια ασίστ συνέβαλε ώστε η Εθνική να βρεθεί για πρώτη φορά στο +13 (33-20).

