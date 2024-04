NCAA: Δεύτερο σερί πρωτάθλημα για Κονέκτικατ και Ρούμογλου

Οι «Huskies» του Νταν Χέρλι είναι η πρώτη πρωταθλήτρια που υπερασπίζεται με επιτυχία τον τίτλο της από τότε που η Φλόριντα κέρδισε διαδοχικά πρωταθλήματα υπό τον Μπίλι Ντόνοβαν το 2006 και το 2007.

Η πολυαναμενόμενη σύγκρουση των ψηλών στάθηκε στο ύψος της. Ο Ζακ Ίντι σημείωσε τους συνηθισμένους εντυπωσιακούς αριθμούς του για τους «Boilermakers» του Purdue καθώς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 37 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ωστόσο ο Ντόνοβαν Κλίνγκαν των «Huskies» τον έπαιξε άμυνα χωρίς βοήθειες και έδωσε τη δυνατότητα στους συμπαίκτες του να παραμείνουν κοντά στους περιμετρικούς σουτέρ των «λεβητοποιών».

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Τρίστεν Νιούτον με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ ενώ ο Στεφόν Καστλ είχε 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Σε ότι αφορά στον Απόστολο Ρούμογλου, αγωνίστηκε για ένα λεπτό στον τελικό χωρίς να προλάβει να σημειώσει κάποιον πόντο. Ωστόσο αυτό ήταν το δεύτερο πρωτάθλημα για τον 20χρονο γκαρντ από την Ξάνθη.

Για το Purdue, πέραν του ασταμάτητου Ίντι, ο Μπρέιντεν Σμιθ είχε 12 πόντους και 8 ασίστ.

