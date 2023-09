Θρήνος για τον Μπράντον Χάντερ - «Κατέρρευσε στο τέλος ενός μαθήματος γιόγκα»

Θρήνο στο παγκόσμιο μπάσκετ, αλλά και στην οικογένεια του Παναθηναϊκού έχει προκαλέσει η απώλεια του Μπράντον Χάντερ.

Panathinaikos BC would like to express its deepest sorrow for the loss of our former player, Brandon Hunter. Our sincere condolences to his family and friends. ?️? pic.twitter.com/G81n3NeXYU