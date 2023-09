Παναθηναϊκός: Θλίψη - Πέθανε ο πρώην «πράσινος» μπασκετμπολίστας, Μπράντον Χάντερ

Ο εκλιπών είχε αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό το 2006, ωστόσο, έπειτα από δύο συμμετοχές στην Ευρωλίγκα και άλλες τόσες στην Basket League, οι «πράσινοι» αναγκάστηκαν να τον αποδεσμεύσουν, καθώς στο ματς με την Ορτέζ είχε υποστεί κάταγμα και δεν μπορούσε να ενισχύσει το «τριφύλλι».

Ο Μπράντον Χάντερ είχε αγωνιστεί στο NBA, αρχικά με τους Σέλτικς, τη σεζόν 2003-’04 και την επόμενη αποτέλεσε μέλος της «οικογένειας» των Μάτζικ. Μάλιστα, η ομάδα του Ορλάντο ήταν αυτή που ανακοίνωσε το θάνατό του, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της απώλειάς του.

Παράλληλα, ο 42χρονος είχε αγωνιστεί ακόμα στις Σιου Φολς Σκάιφορς, Νάπολι, Λιβόρνο, Μπιέλα, Καπιτάνες σε Αρεσίμπο, Πρεμιάτα Μοντεγρανάρο, Χάποελ Ιερουσαλήμ, Πετκίμ, Βέντσπιλς, Μπάιροϊτ, Χάποελ Γκιλπόα Γκάλιλ, Ορλεάνς, Εβρέ και Ατλέτικο Αγκουάντα.

«Είμαστε συντετριμμένοι στο άκουσμα της απώλειας του πρώην παίκτη μας Μπράντον Χάντερ. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του», αναφέρεται στην ενημέρωση των Μάτζικ.

?

We are terribly saddened to learn of the loss of our former teammate, Brandon Hunter. We send our deepest condolences to the entire Hunter family.



- The DeVos family, players, coaches and staff of the @OrlandoMagic pic.twitter.com/OLs0XMjrdA