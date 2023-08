Μπάσκετ: Θρήνος στη Γερμανία - Σκοτώθηκε 31χρονος παίκτης σε τροχαίο

Traurige Nachrichten aus Göttingen: Der ehemalige BBL- und ProA-Profi Dennis Kramer ist am Wochenende bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Unser herzliches Beileid an seine Familie und Freunde. Ruhe in Frieden!



Foto: Rauchensteiner pic.twitter.com/ezovG1TUNs