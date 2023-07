Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης: Παρέμεινε επίσημα ο Τσάβι Πασκουάλ

Κάτοικος… Αγίας Πετρούπολης για λογαριασμό της Ζενίτ θα παραμείνει και τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Καταλανός τεχνικός, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τον σύλλογο.

Τις προηγούμενες ημέρες, το όνομα του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού είχε εμπλακεί σε πολλά σενάρια, μια και ομάδες της Ευρωλίγκας είχαν δείξει ενδιαφέρον για συμφωνία μαζί του, ωστόσο, ο Ισπανός αποφάσισε να παραμείνει στην ομάδα.

