Μπάσκετ: Αλλαγή στο πρόγραμμα του Rising Stars

Intime

Onsports Team

Το τριήμερο 1-3 Μαρτίου αναβλήθηκαν οι αγώνες για το Rising Stars, Λόγω εθνικού πένθους. Το πρόγραμμα του Final-8 της διοργάνωσης, διαμορφώνεται ως εξής:



Σάββατο, 4 Μαρτίου

Promitheas Park 1 09.45 Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πάτρας (A)

Promitheas Park 2 09.45 Ολυμπιακός – Rising Stars (Β)

Promitheas Park 1 12.00 U18 Mega Mis – ΠΑΟΚ (C)

Promitheas Park 2 12.00 Περιστέρι – ΔΕΚΑ (D)

Promitheas Park 1 18.45 Νικητής Α- Νικητής Β (G)

Promitheas Park 2 18.45 Ηττημένος Α – Ηττημένος Β (E)

Promitheas Park 1 21.00 Νικητής D – Νικητής C (H)

Promitheas Park 2 21.00 Ηττημένος D – Ηττημένος C (F)



Κυριακή, 5 Μαρτίου

Promitheas Park 1 11.30 Νικητής Ε – Νικητής F (θέσεις 5-6)

Promitheas Park 1 13.45 Ηττημένος Η-Ηττημένος G (θέσεις 3-4)

Promitheas Park 2 14.30 Ηττημένος Ε-Ηττημένος F (θέσεις 7-8)

Promitheas Park 116.00 Νικητής Η- Νικητής G (τελικός)