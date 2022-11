Ερυθρός Αστέρας: Τέλος ο Τζέιλεν Άνταμς

Džejlen Adams i KK Crvena zvezda mts sporazumno su raskinuli ugovor.



KK Crvena zvezda ovom prilikom se zahvaljuje Džejlenu na ponašanju i svemu što je uradio tokom boravka u našem klubu i želi mu puno sreće u nastavu karijere!



Thank you and good luck @10jadams!#kkcz pic.twitter.com/N2LIDobIRz