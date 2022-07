Eurocup Women: Tα γκρουπ δυναμικότητας - Εκεί κατατάσσεται ο Παναθηναϊκός

Onsports Τeam

Μετά την ολοκlήρωση της σεζόν ο Παναθηναϊκός είχε όλα τα κριτήρια για μία θέση στο Eurocup μέσω ranking, όπως κι έγινε. Οι γυναίκες της Ελένης Καπογιάννη βρίσκονται στην τρίτη βαθμίδα μαζί με τις Bursa, Arad, Maccabi Bnot Ashdod, Piestanske Cajky, και Beroe Stara Zagora και αναμένουν την κλήρωση των ομίλων.

Μάλιστα, ακόμη τρεις ελληνικές ομάδες, οι Εσπερίδες, Ελευθερία Μοσχάτου, Χανιά και Δάφνη Αγίου Δημητρίου θα προσπαθήσουν να κερδίσουν μία θέση στη διοργάνωση μέσω προκριματικών.

Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να μπει στην Ευρωλίγκα, ωστόσο αν αποτύχει έχει εξασφαλισμένη θέση στο Εurocup.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας της Conference 1:

Seed 1: 2nd-placed team in ELW Qualifiers tournament B; 3rd-placed team in ELW Qualifiers tournament B; 2nd-placed team in ELW Qualifiers tournament C; 3rd-placed team in ELW Qualifiers tournament C; Galatasaray SK (TUR); VBW Arka Gdynia (POL)

Seed 2: Orman Genclik (TUR); InvestInTheWest Enea Gorzow (POL); Uni Györ (HUN); AZS UMCS Lublin (POL); NKA Universitas PEAC (HUN); Nesibe Aydin (TUR)

Seed 3: Παναθηναϊκός (Ελλάδα); Bursa BSB (TUR); FCC UAV Arad (ROU); Maccabi Bnot Ashdod (ISR); Piestanske Cajky (SVK); Beroe Stara Zagora (BUL)

Seed 4: Kibirkstis (LTU); Winner ECW Conf. 1 Qualifiers pairing 1; Winner ECW Conf. 1 Qualifiers pairing 2; Winner ECW Conf. 1 Qualifiers pairing 3; Winner ECW Conf. 1 Qualifiers pairing 4; Winner ECW Conf. 1 Qualifiers pairing 5

Από την κλήρωση που θα γίνει το πρωί της Παρασκευής (15/7) θα προκύψουν 12 όμιλοι των τεσσάρων ομάδων ο καθένας.