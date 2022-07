Ιτούδης: «Πολλά ευχαριστώ στον κόσμο που ήρθε και μας στήριξε»

Καλη νικη. Ολα τα μπραβο πανε στην ΟΜΑΔΑ. Πολλα ευχαριστουμε στον κοσμο που ηρθε και μας στηριξε.



Good win guys. All the credit goes to the TEAM. Many thanks to the people that came and supported us pic.twitter.com/015cUWihcq