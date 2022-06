Каспер Уэйр остаётся в ЦСКА ??



Защитник Каспер Уэйр (31 год, 178 см) подписал с нашим клубом новый двухлетний контракт. ✍️



Casper Ware stays in our club for two more seasons! ??



Подробнее (more info): https://t.co/r8ycnYjWQS pic.twitter.com/EH0Zn0yYGh