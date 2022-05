Σαμοντούροβ και Βασιλείου σε τουρνουά του NBA και της FIBA με τα κορυφαία ταλέντα της Ευρώπης

INTIME

O νεαρός φόργουορντ του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ συνεχίζει να διακρίνεται για το μπασκετικό του ταλέντο, καθώς θα συμμετάσχει στο Basketball Without Borders Europe που θα διεξαχθεί στο Μιλάνο από την Τετάρτη 1 Ιουνίου έως το Σάββατο 4 Ιουνίου.

Η διοργάνωση είναι προϊόν συνεργασίας του NBA και της FIBA με την Ιταλική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης για την ανάδειξη των κορυφαίων αθλητών στην Ευρώπη με ικανότητες επάξιες για το πέρασμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ είναι ένας εκ των 62 αθλητών, αγοριών και κοριτσιών, ηλικίας 14-17 ετών από 24 χώρες από όλη την Ευρώπη. Οι prospects θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν απευθείας από ενεργούς παίχτες και βετεράνους του NBA, του WNBA και της FIBA, από θρύλους του αθλήματος αλλά και προπονητές.

Εκτός του «Σάμο» και ο 17χρονος γκαρντ (2005, 1μ.95) του Προμηθέα Πατρών, Νίκος Βασιλείου θα δώσει το «παρών» στη διοργάνωση.

Οι συμμετέχοντες θα προπονηθούν από τους παίχτες του NBA Ντανίλο Γκαλινάρι (Atlanta Hawks: Ιταλία: BWB Europe 2003), Τέρανς Μαν (LA Clippers: U.S.) και Κέμπα Γουόκερ (New York Knicks). Η ομάδα των προπονητών του BWB Europe συμπληρώνεται από τον Head Coach των Memphis Grizzlies Τέιλορ Τζένκινς (U.S.), τους assistant coaches Ντέιβιντ Άντελμαν (Nuggets: U.S.), Τζόνι Μπράιαντ (New York Knicks: U.S.) και Edniesha Curry (Portland Trail Blazers: U.S.), την πρώην παίκτρια του WNBA Ραφαέλα Μασκιάντρι (Ιταλία) και την αρχηγό της Εθνικής Ομάδας της Ιταλίας και forward της Virtus Bologna, Sabrina Cinili (Ιταλία).

Περισσότεροι από 3.700 παίκτες από 133 χώρες και περιοχές έχουν συμμετάσχει στο BWB, ενώ 96 συμμετέχοντες έχουν γίνει draft στο NBA και το WNBA ή έχουν υπογράψει ως free agents.