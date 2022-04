NCAA: Τρομερή ανατροπή και κούπα για Κάνσας (photos+videos)

Απίστευτη ήταν η εξέλιξη στον τελικό του Final 4 του κολεγιακού πρωταθλήματος που έλαβε χώρα στη Νέα Ορλεάνη, καθώς το Κάνσας κατάφερε να επιστρέψει από το -16 και να πάρει τον φετινό τίτλο, επικρατώντας 72-69 του Νορθ Καρολάινα, ολοκληρώνοντας την ανατροπή στα τελευταία λεπτά.

Το Νορθ Καρολάινα ήταν αυτό που μπήκε πιο δυνατά στον αγώνα, πήρε από νωρίς σημαντικό προβάδισμα και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο +15 (40-25). Όμως, το δεύτερο μέρος του τελικού ήταν αυτό που είχε τις μεγαλύτερες συγκινήσεις.

Το Κάνσας ξεκίνησε την αντεπίθεσή του και κατάφερε στα τελευταία λεπτά να ολοκληρώσει μία σημαντική ανατροπή, προκειμένου να φτάσει στη νίκη και παράλληλα την τέταρτη κατάκτηση στην ιστορία του.

Πολυτιμότερος του αγώνα για τους νικητές ήταν ο Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ που έκανε double double με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ άλλους 15 σημείωσε ο Τζέιλεν Ουίλσον. Για το Νορθ Καρολάινα κορυφαίος ήταν ο Αρμάντο Μπέικοτ με 15 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ, με τον Αρ Τζέι Ντέιβις να τελειώνει το ματς με 15 πόντους και 12 ριμπάουντ.

THE KANSAS JAYHAWKS ARE YOUR 2022 NATIONAL CHAMPIONS ?@KUHoops #NationalChampionship pic.twitter.com/X0OXhf525p