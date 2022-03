Live Chat Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

O Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 18:30 τον Ολυμπιακό στην εξ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών.

Οι πρωταθλήτριες Ελλάδας αναζητούν τη νίκη με διαφορά πάνω από 6 πόντους, αφού στον πρώτο γύρο είχαν ηττηθεί στο ΣΕΦ με 70-64. Η νίκη με κάλυψη της διαφοράς σηματοδοτεί και την ισοφάριση της σειράς σε 1-1 ενόψει των playoffs και το πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι τα αποτελέσματα μεταφέρονται στα playoffs.

Οι πρώτες δύο φάσεις θα γίνουν στις τρεις νίκες (best of 5) και οι τελικοί στις τέσσερις (best of 7) συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των δύο αγώνων της κανονικής περιόδου.

Διαιτητές θα είναι οι Κάρδαρης, Τσολάκος και Ζακεστίδης.

Δείτε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της αναμέτρησης για την A1 Γυναικών Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός μέσα από το Live Chat του Onsports