Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ - Πρίφτης: «Στόχος το Κύπελλο»

Onsports Team

Αναλυτικά οι δηλώσεις του τεχνικού του «τριφυλλιού»:

«Συγχαρητήρια στις ομάδες που συμμετέχουν στο Final Four, θέλουμε να το χαρεί ο κόσμος. Επισημαίνω και εγώ ότι είναι ελπιδοφόρο και αισιόδοξο ότι γίνεται ένα Final Four για την τελική φάση του Κυπέλλου. Εύχομαι στο μέλλον να γίνει και F8. Είναι ένα αισιόδοξο γεγονός. Τα τελευταία γεγονότα ήταν δυσάρεστα και όλοι τα καταδικάζουμε στην κοινωνία μας. Αυτό το Final Four είναι μια μικρή απάντηση. Ελπίζω να αναπτύξουμε όσα χρειάζεται για να καθιερωθεί αυτό το τουρνουά».

Για το αν το Κύπελλο είναι πλέον μία σημαντική διοργάνωση: «Προφανώς, οι ελληνικές ομάδες έχουν αφήσει μια τεράστια κληρονομιά τα τελευταία 30 χρόνια στο μπάσκετ. Αυτή ανεβάζει τις προσδοκίες του φίλαθλου και του οπαδικού κοινού. Σαφέστατα έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα σε σχέση με την Ευρώπη. Προφανώς, εμείς διανύουμε μια μεταβατική περίοδο. Το Κύπελλο είναι πολύ σημαντικός στόχος για εμάς. Το σημαντικό είναι να φτάσουμε στο υψηλότερο επίπεδο με βάση τις ικανότητές μας. Να πιάσουμε τα καλύτερα όρια απόδοσής μας σαν γκρουπ, για να διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Και θα το κάνουμε μέσα στο γήπεδο».