Επίτιμος καλεσμένος στη βράβευση Νοβίτσκι ο Ανδρέας Ζαγκλής

Onsports Τeam

Ο γενικός γραμματέας της FIBA, μίλησε μέσω βίντεο, για την ιστορική καριέρα και διαδρομή του Ντιρκ Νοβίτσκι.

Όπως δήλωσε:

«Για τους παίκτες εκτός Αμερικής, στα 90's ευδοκιμούσε το "Be like Mike"... Τα επόμενα χρόνια, οι μη Αμερικάνοι παίκτες είχαν στρέψει το βλέμμα τους στον Ντιρκ, και ο στόχος ήταν "Be like Dirk».

Μάλιστα, ο Νοβίτσκι, έκανε ειδική αναφορά στον Ανδρέα Ζαγκλή, τονίζοντας: «Λίγο πριν, είδατε στο βίντεο, τον γενικό γραμματέα της FIBA, Ανδρέα Ζαγκλή. Θέλω να σε ευχαριστήσω που έκανες όλον αυτόν τον δρόμο από τη Γενεύη για να είσαι εδώ σήμερα. Έμαθα πολλά από εσένα τα τελευταία χρόνια».