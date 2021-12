Ρικ Πιτίνο: Οι ελληνικές ευχές του Αμερικανού τεχνικού

Με αφορμή τη γιορτή των Χριστουγέννων, ο Αμερικανός κόουτς έκανε ειδικό tweet για τη συγκεκριμένη μέρα, στέλνοντας στα ελληνικά τις ευχές του.

«Στους υπέροχους Έλληνες φίλους μου, Καλά Χριστούγεννα!», έγραψε ο προπονητής-θρύλος του αμερικάνικου μπάσκετ.

Δείτε το tweet

To all my wonderful Greek friends, Καλά Χριστούγεννα!