Ο έμπειρος σέντερ γιορτάζει σήμερα (17/11) τα γενέθλιά του και η FIBA του ευχήθηκε με ιδιαίτερο τρόπο στα social media.

Δείτε εδώ το παρακάτω post:

It's not hard to see that Ioannis Bourousis will naturally be the life of the party on his birthday! ?



Χρόνια πολλά @Bourou30! ? pic.twitter.com/yn7lYp3Qww