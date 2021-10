ΕΟΚ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη διαχείριση προγραμμάτων και εκδηλώσεων 3Χ3

On Sports Team

Η ΕΟΚ με ανακοίνωσή της απεύθυνε κάλεσμα για την ανάληψη των θέσεων της διαχείρισης προγραμμάτων και εκδηλώσεων 3Χ3.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

Το 3X3, το νούμερο ένα άθλημα σε αστικό περιβάλλον, αποτελεί έναν ξεχωριστό αναπτυξιακό πυλώνα για την Ελληνική Ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης. Στο πλαίσιο αυτό, προκηρύσσεται θέση υπεύθυνου για την παρακολούθηση και τον συντονισμό όλων των απαραίτητων δράσεων που σχετίζονται με εκδηλώσεις 3Χ3.

Πιο αναλυτικά:

Santo does 'not count' number of headers made in training despite UK rules

Θέση κάλυψης : Υπεύθυνος συντονισμού και διαχείρισης αθλητικών έργων και εκδηλώσεων (Project Manager πλήρους απασχόλησης)

Έργο : “Διαχείριση προγραμμάτων και εκδηλώσεων 3×3 ”

Περιγραφή θέσης

Καθήκοντα:

Διοργάνωση, σχεδιασμός και πραγματοποίηση εκδηλώσεων, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση όλων των παραδοτέων του έργου εντός των χρονικών πλαισίων και του αντίστοιχου προϋπολογισμού.

Αναγνώριση και διαχείριση εμπλεκομένων έργου.

Οργάνωση εγκαταστάσεων και διαχείριση όλων των λεπτομερειών της εκδήλωσης, όπως διακόσμησης, τροφοδοσίας, ψυχαγωγίας, μεταφοράς, τοποθεσίας, λίστας καλεσμένων, ειδικών προσκεκλημένων, εξοπλισμού, προωθητικού υλικού

Διαχείριση δημοσίων σχέσεων και δημοσιοποίηση της εκδήλωσης

Μέτρηση της απόδοσης του έργου, χρησιμοποιώντας κατάλληλα συστήματα, εργαλεία και τεχνικές.

Χρήση δομημένου συστήματος για τη διαχείριση των αλλαγών στο φυσικό αντικείμενο του έργου, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος του έργου

Δημιουργία συστήματος αναφοράς προς της διοίκηση με συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης έργου.

Συντονισμός των εσωτερικών και εξωτερικών πόρων και διαχείριση ομάδας έργου.

Σύστημα διαχείρισης κινδύνων και ευκαιριών στην διάρκεια του έργου.

Προσόντα:

Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών ή Marketing η σε συναφές πεδίο με την διαχείριση εκδηλώσεων.

Επιθυμητή μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο πεδίο του Project Management.

Χαρτοφυλάκιο διαχείρισης προηγούμενων εκδηλώσεων.

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε διαχείρισης έργων.

Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων MS Project ή Primavera

Οι ενδιαφερόμενες/ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο vlymper@basket.gr με καταληκτική ημερομηνία την 21η Οκτωβρίου 2021, προσθέτοντας ως θέμα στο email «*Ονοματεπώνυμο* – 3Χ3 – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσης Υπευθύνου διαχείρισης προγραμμάτων και εκδηλώσεων”